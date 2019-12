Les services de transferts de fonds des migrants restent peu exploités par le secteur financier (Microsave)

(MSC ) - Selon une étude du cabinet international de conseil en inclusion financière, économique, et sociale, Microsave Consulting (MSC), bien que les transferts de fonds de migrants constituent une source de revenus stable et essentielle pour des millions de familles dans les pays à faibles et moyens revenus (530 milliards $ en 2018), ce moteur économique n’est pas suffisamment exploité par le secteur financier.

Pour MSC, le secteur financier de ces pays ne saisit pas, ou refuse de s’adapter, aux besoins des migrants et de leurs familles. Et pourtant, une meilleure compréhension des besoins des migrants et de leurs familles pourrait permettre aux banques, opérateurs de téléphonie mobile et institutions de microfinance d’améliorer leurs services et de les y adapter.

Selon la Conférence des Nations Unies pour le développement et le Commerce (CNUCED), une hausse de 10% des transferts de fonds pourrait conduire à une baisse de 3,1% de la pauvreté. En outre, si l’on s’en réfère à une étude du Fonds international de développement agricole (FIDA) datant de 2015, les transferts de fonds représentent jusqu’à 40% du revenu des foyers dans ces pays, et couvrent en priorité des dépenses alimentaires, le logement et l’habillement, avant d’être investis dans le capital humain (santé, éducation) et dans la construction.

Au niveau du genre, l’UN Women fait remarquer que les femmes migrantes ont tendance à envoyer une part plus importante de leurs revenus que les hommes. Toutefois, inférieurs en volume, ils impliquent des frais de transactions plus élevés. Aussi, faute d’inclusion financière, les fonds perçus sont destinés en priorité à l’alimentation, au logement, à l’éducation et à la santé de leurs familles.

Selon MSC Consulting, les besoins financiers diffèrent sensiblement tant au niveau des envoyeurs que des receveurs. A ce sujet, le cabinet conseil identifie trois (3) catégories d’envoyeurs avec leurs besoins.

Il s’agit premièrement des migrants permanents dont les besoins se situent au niveau de l’assurance santé, des crédits immobiliers, et du développement communautaire. On compte également les migrants temporaires dont les besoins sont concernent les services non financiers, les prêts commerciaux et les frais scolaires. Enfin, les migrants économiques dont les besoins s’articulent autour du développement communautaire et des services non financiers.

Pour ce qui est des besoins des receveurs, MSC Consulting identifie : la consommation ; l’investissement productif ; la trésorerie ; l’éducation ; l’assurance (santé, vie).

MSC Consulting révèle également la nécessité d’une éducation financière pour soutenir les migrants dans la planification de leurs dépenses et leur épargne, mais aussi pour leur famille dans la gestion des fonds reçus.