Tunisie : la BAD soutient activement l’accès au financement des petites et moyennes entreprises

(BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT) - La Banque africaine de développement a lancé, le jeudi 31 octobre à Tunis, le programme « Investia Enterprise » afin de renforcer la dynamique d’inclusion financière en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) tunisiennes.

Cette opération est le fruit d’un partenariat entre le Royaume-Uni et le ministère des Finances tunisien, mobilisant, autour de la Bourse des valeurs mobilières de Tunis, l’ensemble des acteurs de l’écosystème financier du pays. L’objectif de ce programme pilote est de faciliter l’accès aux financements non bancaires à plus de 120 PME.

Cette opération sera mise en œuvre en deux phases : après une présélection, « Investia Enterprise » accompagnera les opérateurs sélectionnés dans l’élaboration de leur plan d’affaires en vue de lever des fonds auprès des marchés de capitaux. « Je suis convaincu qu’il faut poursuivre le soutien à la Bourse des valeurs mobilières de Tunis afin qu’elle soit en mesure d’offrir davantage de solutions de financement innovantes à la grande diversité des opérateurs économiques tunisiens », a déclaré le chef du gouvernement tunisien, Youssef Chahed.

« À travers « Investia Entreprise », nous renouvelons notre engagement à soutenir le développement des PME. Aux côtés du gouvernement tunisien, nous sommes déterminés à lever toutes les contraintes qui affectent le potentiel de développement et de croissance du secteur privé du pays », a confirmé Mohamed El Azizi, directeur général de la Banque africaine de développement pour la région Afrique du Nord.



« Ce lancement célèbre la réussite d’une coopération tripartite au bénéfice du secteur privé tunisien. Nous sommes fiers de notre partenariat avec la Banque africaine de développement dans un domaine si stratégique pour le développement du pays », s’est réjouie l’ambassadrice de Grande-Bretagne en Tunisie, Louise De Sousa.

En facilitant l’accès au financement des PME, qui constituent, à elles seules, 97% du tissu économique tunisien, la Banque favorise une nouvelle dynamique créatrice d’emplois pour les jeunes et les femmes dans le pays. L’institution consolide ainsi son appui à la Tunisie dans ce domaine avec le lancement, en 2019, de trois nouvelles opérations améliorant les conditions de financement des opérateurs économiques pour un montant total de 270 millions d’euros.

Le partenariat entre la Banque africaine de développement et la Tunisie couvre, depuis près d’un demi-siècle, les secteurs de l’énergie, de l’eau, des transports, de l’agriculture, du développement social et des technologies de l’information et de la communication.