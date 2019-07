Benin : Banque Atlantique offre 3 salles de classe entièrement équipées à l’école primaire publique Ahossougbéta de Togba à Cotonou

(BANQUE ATLANTIQUE) - Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire (BCP), a inauguré le 3 juillet 2019, un bâtiment de trois salles de classe entièrement équipées en table-bancs et chaises au sein de l’école primaire publique Ahossougbéta de Togba, sise à Cotonou, dans la Commune d’abomey-Calavi, lors d’une cérémonie officielle.

L’école primaire publique Ahossougbéta de Togba a été créée en 2003. Le projet de construction de trois classes supplémentaires, résulte d’une convention signée le 28 décembre 2018 avec la Mairie d’Abomey-Calavi. Son exécution porte également sur la réhabilitation de l’ensemble des bâtiments des autres modules de classes.

La mise en œuvre réussie du projet, contribue à améliorer de façon significative, la qualité et l’accès à l’éducation de base, facilitant par la même occasion, la scolarisation d’un nombre croissant d’enfants issus de familles défavorisées de cette commune de Cotonou. « C’est un honneur pour l’institution que je dirige de pouvoir contribuer à l’éducation et à l’épanouissement des enfants dans un cadre agréable et épanoui. Partout où il est présent, que ce soit ici au Bénin ou ailleurs dans la sous-région, notre groupe s’investit dans le financement de programmes d’inclusion bancaire ou de mécénat au profit de la communauté », a déclaré Mme Khady HANNE BOYE, le Directeur Général de Banque Atlantique.

La cérémonie s’est déroulée en présence de la Directrice de l’établissement primaire, Mme Germaine HOUNDJANTO, du corps enseignant, des élèves et des membres du Bureau de l’Association des parents d’élèves et devant un parterre d’invités de marque notamment le Premier Adjoint au maire d’Abomey-Calavi et le Chef d’Arrondissement de Togba.

Le projet s’inscrit plus généralement dans le cadre des actions citoyennes du groupe BCP qui s’illustre à travers plusieurs programmes menés par ses filiales banques et assurances installées dans 10 pays en Afrique subsaharienne. Ainsi, le groupe poursuit son engagement social et solidaire à l’endroit des populations les plus démunies, singulièrement celles vivant en zone rurale. Les actions sociales les plus emblématiques étant le financement de programmes en faveur de l’Entreprenariat des jeunes et des femmes, de l’Education et le développement durable notamment la construction de salles de classe, la fourniture et l’installation de système photovoltaïque ainsi que de la Santé, spécifiquement la prise en charge de soins d’enfants malades.

A propos de Banque Atlantique

Présente dans les 8 pays de l’espace UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo), Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché. Banque Atlantique s’appuie, également, sur des filiales spécialisées telles que :

Banque d’Affaires : Atlantique Finance

Gestion d’actifs : Atlantique Asset Management

Assurances : Atlantique Vie et Atlantique Assurance IARD en Côte d’Ivoire, GTA Vie et GTA IARDT au Togo

A propos de la maison mère : le Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc

Le Groupe BCP, l’une des premières institutions bancaires du Maroc, est dans le Top Ten des banques africaines en termes de taille de bilan. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité, de mutualité et de son organisation unique au Maroc. Le Groupe est composé de 9 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative ; de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe sous la forme de société anonyme cotée en Bourse ; ainsi que de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le Groupe BCP est présent dans 12 pays africains et 13 autres pays dans le reste du monde. Dans l’espace UEMOA, la BCP s’appuie fortement sur Banque Atlantique pour construire le premier groupe bancaire panafricain, solidaire et ancré localement. Cette notion de solidarité renvoie à l’engagement du Groupe aux côtés des pays africains pour le financement des grands projets d’infrastructure et le développement de l'inclusion sociale et financière, tout en renforçant le lien entre la diaspora africaine dans le monde et les pays d'origine. Elle illustre aussi le lien fort existant entre le Groupe et ses différentes filiales pour une meilleure résilience dans la durée.