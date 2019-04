UEMOA : Banque Atlantique dévoile sa nouvelle campagne institutionnelle

(BANQUE ATLANTIQUE) - Le nouveau discours de marque « L’Afrique en nous » a été créé pour consolider le positionnement stratégique de Banque Atlantique, et réaffirmer sa singularité et son ADN africain.

Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale populaire (BCP) a dévoilé le 12 avril dernier, sa nouvelle campagne institutionnelle « L’Afrique en nous » réaffirmant sa singularité et son ADN africain.

Ce lancement officiel est intervenu au Mali, en marge du Forum Economique au cours duquel, la BCP a annoncé plusieurs initiatives inédites notamment au profit des écosystèmes agricoles et miniers, du secteur privé ou encore de la microfinance et du mobile banking.

Le nouveau discours de marque « l’Afrique en nous » a été créé pour consolider le positionnement stratégique de Banque Atlantique en Afrique de l’ouest. Cette expression trouve son fondement dans les valeurs de Proximité, de Performance, de Citoyenneté et d’Innovation, incarnées par toutes les entités du groupe BCP et partagées avec la maison mère.

« L’Afrique en nous » exprime la volonté de Banque Atlantique, présente dans les 8 pays de l’espace UEMAO, de s’engager localement pour accompagner activement l’inclusion sociale et financière, moteur d’une croissance durable et inclusive.

Cette expression implique également que Banque Atlantique est un vrai partenaire financier privilégié des politiques publiques et sectorielles, qui propose aussi des solutions innovantes et adaptées aux projets de vie. Sa gamme de produits et de services, répond d’une manière ciblée aux besoins de l'économie des pays, de la Grande Entreprise à la Startup, en passant par les PME et les ménages.

« L’Afrique en nous » suggère aussi que Banque Atlantique est une banque panafricaine, qui a l’Afrique chevillée au corps !

En outre, l’utilisation d’une sous accroche « Avec vous », montre que Banque Atlantique est au service de tous les clients, ciblant efficacement les différents segments de marché.

Ainsi, la campagne met en scène une Entrepreneure, un Dirigeant d’Entreprise, un Africain du Monde (diaspora), et une famille qui font part de leurs (insight) motivations, attentes et vécu. La réponse de la marque est justement formulée et vient soutenir toutes les motivations afin de donner du sens à leurs aspirations :

A l’Entrepreneure qui rêve de conquérir le monde

Banque Atlantique soutient le dynamisme et la créativité de tous les entrepreneurs qui affichent l’ambition de se développer et d’aller à la conquête du monde.

Au Dirigeant qui ambitionne d’accélérer la croissance de son Entreprise

Banque Atlantique accompagne tous les dirigeants qui construisent une vision ambitieuse et innovante pour accélérer la croissance de leur entreprise.

A l’Africain du Monde désireux de contribuer au développement de son pays

Banque Atlantique partage l’aspiration de tous les Africains Du Monde (Diaspora) qui désirent contribuer au développement du continent à travers leurs réalisations et leurs projets.

A travers les opérations de grands travaux d’infrastructures

Banque Atlantique est aux côtés des Etats pour tracer les voies du développement pour le bien-être des populations.

A la famille qui aspire au progrès

Banque Atlantique soutient toutes les familles qui croient en l’avenir et aspirent au progrès.

Cette campagne repose sur une idée créative impactante, où tous les mots comptent. La déclinaison de la campagne sur les offres commerciales se conçoit aussi aisément.

Le film et les visuels créés dans ce cadre témoignent de la bonne appréhension des attentes des clients par Banque Atlantique, valorisant par la même occasion les performances de ses services.

La campagne « l’Afrique en nous » de Banque Atlantique sera déployée en TV, affichage urbain, presse écrite et digitale au niveau de l’espace UEMOA.