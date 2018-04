Lun Partners Group et Goodwell Investments ont investi 4,5 millions $ dans une société technologique africaine

(Agence Ecofin) - Lun Partners Group, un groupe d’investissements chinois, s’est associé au sud-africain Goodwell Investments, ainsi qu’à d’autres investisseurs dont les identités n’ont pas été communiquées, pour investir près de 4,5 millions $ au sein de la société technologique panafricaine MFS Africa.

MFS Africa, qui exploite l’un des plus importants réseaux de paiement numérique en Afrique, fait savoir qu’elle travaillera avec Lun Partners Group afin d’aider les entreprises chinoises et asiatiques, plus précisément les Fintech et les sociétés de commerce électronique, à proposer leurs services en Afrique afin de stimuler l’inclusion financière du continent, ceci à travers la monétisation des services numériques.

« La Chine abrite des entreprises technologiques parmi les plus dynamiques du monde et l'Afrique est le berceau de l'argent mobile. La firme MFS Africa qui a consacré plusieurs années à connecter les services de mobile money à travers le continent a pu créer un réseau panafricain qui stimulera le commerce transfrontalier et ouvrira de nouvelles opportunités pour les entreprises chinoises et mondiales », a déclaré pour sa part, Peilung Li, fondateur et dirigeant de Lun Partners.

Chamberline Moko