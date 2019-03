Investec Group avance avec son projet de scission de ses activités de banque et de gestion d’actifs

(Agence Ecofin) - Investec Group semble progresser sur le projet de scission de ses activités de banque d’investissement avec celles de gestion d’actifs. Si l’opération aboutit, Investec Bank et Investec Asset Management seront désormais deux entreprises distinctes. Le processus est en attente d’approbation de l’autorité réglementaire sud-africaine.

Le groupe a mentionné que l’initiative se déploie dans un contexte marqué par des conditions difficiles sur ses deux principaux marchés en Afrique du Sud et au Royaume-Uni. Il a alerté ses investisseurs sur le fait que les résultats de ses activités de gestion d’actifs seront en baisse et que les bénéficies de la banque seront influencés par des commissions plus faibles et une hausse des coûts au Royaume-Uni.

Rappelons qu’Investec est le gestionnaire de l'Emerging Africa Infrastructure Fund, un fonds qui soutient le financement des infrastructures africaines et dont l'une de ses interventions majeures au courant de cette année a été le financement de 50 millions d’euros dans le projet de construction du barrage hydroélectrique de Nachtigal au Cameroun.

Chamberline Moko