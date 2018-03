Ghana : de nouvelles demandes de licences introduites en vue de l’exploitation de services de mobile money

(Agence Ecofin) - Trois établissements bancaires ghanéens dont les identités n’ont pas été dévoilées ont émis des demandes à la Bank of Ghana, la banque centrale du pays pour se lancer dans le mobile money. Ces propositions ont été faites après l’annonce par le gouvernement ghanéen d’un nouveau projet de loi sur les systèmes et services de paiement au Ghana.

Settor Amediku, le chef du département des systèmes de paiement de la Bank of Ghana a confié à un média ghanéen que des institutions financières internationales ont également manifesté leur volonté de se lancer dans le mobile money au Ghana. « En plus des banques, d'autres institutions internationales ont également montré de l'intérêt à se lancer dans le mobile money afin d’offrir des services de transfert d’argent via le téléphone mobile » a-t-il fait savoir.

Selon la banque centrale du Ghana, l’arrivée de ces trois banques dans le secteur du mobile money permettra non seulement de réduire la circulation de l’argent liquide dans le pays mais en plus, elle stimulera la concurrence dans le secteur.

Rappelons que, selon un récent rapport de Bank of Ghana, les transactions d’argent via le mobile ont atteint 155,8 milliards de Cédis Ghanéens à la fin 2017 contre 78,5 milliards de cédis ghanéens à fin 2016, soit une progression de 98,5 %. Les abonnés à ce service sont passés de 8,4 millions en 2016 à 11,5 million en 2017.

Chamberline Moko