Ouganda: la DFCU Bank rejoint la plateforme FinForward FMO, qui met en relation les banques et les Fintech

(Agence Ecofin) - Development Finance Company of Uganda (DFCU) Bank, une banque commerciale ougandaise, a intégré la plateforme FinForward FMO, mise sur pied par l’organisme néerlandais de financement du développement (FMO), a-t-on appris d’un communiqué officiel.

DFCU Bank espère ainsi améliorer son fonctionnement en développant de nouvelles technologies innovantes et de nouveaux services qui bénéficieront à ses clients. « Grace au programme FinForward FMO, DFCU Bank sera associé à des Fintech innovantes du monde entier et pourra de ce fait tester des solutions qui améliorent son offre de produits et de services » a déclaré William Sekabembe, directeur général de la banque ougandaise.

Huib-Jan de Ruijter, directeur en charge des institutions financières chez FMO, a indiqué que la FinForward contribuera à la transformation numérique de la banque ougandaise. « La FinForward encourage la collaboration entre les institutions financières et les Fintech car il devient de plus en plus urgent pour les banques d’entamer leur processus de transformation numérique ».

La plateforme FinForward a été lancée en 2017. Elle encourage la collaboration entre des institutions financières, des Fintech et les fournisseurs de solutions de paiement mobile en Afrique. Cette plateforme regroupe 36 pays africains qui sont mis en relation avec 145 Fintech internationales et 7 institutions financières.

Chamberline Moko