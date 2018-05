La Banque Islamique de Développement renforce son partenariat avec le marocain Banque Centrale Populaire

(Agence Ecofin) - International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), la branche en charge du financement du commerce de la Banque Islamique de Développement (BID), a signé un mémorandum d’entente avec le groupe financier marocain Banque Centrale Populaire.

L’accord s’inscrit dans le cadre du programme Arab-Africa Trade Bridges qui a été lancé en 2017 et qui vise à renforcer les relations commerciales entre les pays arabes et les pays d’Afrique subsaharienne. L’objectif étant d’accroître la valeur de leurs échanges commerciaux et d’explorer de nouvelles opportunités.

Cet engagement est le deuxième de l’ITFC, après l’accord de prêt islamique de 40 millions d’euros accordé en 2017, à Atlantique Business International (ABI), la filiale basée en Côte d’Ivoire du groupe BCP.

Chamberline Moko