Afrique du Sud : dans le but de digitaliser ses opérations, Standard Bank annonce la fermeture de 91 agences à partir de juin 2019

(Agence Ecofin) - Le groupe bancaire sud-africain Standard Bank annonce la fermeture de 91 agences et la suppression d’environ 1200 emplois en Afrique du Sud à partir de juin 2019. La banque justifie cette décision par sa volonté de répondre aux besoins en constante évolution de sa clientèle qui utilise de moins en moins d’agences bancaires et préfère des produits et services bancaires digitalisés.

« Cela n'a pas été une décision facile à prendre. Nous reconnaissons que c'est une période très stressante pour tout le monde », affirme Standard Bank dans un communiqué. Dans ses résultats financiers de décembre 2018, le groupe bancaire indiquait que sa clientèle utilisant des applications mobiles a progressé de 30% à 1,3 million de personnes. L’institution affirmait également que le volume des transactions digitales a progressé de 26 % tandis que les transactions en agences ont baissé de 13%.

« La préférence de nos clients pour les canaux numériques est sans équivoque. Nous devons tirer parti de nos actifs informatiques, déployer et numériser nos processus d'exécution. Cela nécessitera une réaffectation des ressources de nos canaux physiques vers nos canaux numériques et une reconfiguration de notre infrastructure » affirmait la banque dans ses résultats d’activités de fin d’année 2018.

Standard Bank emploie actuellement plus de 54 000 personnes dans l’ensemble de ses 20 filiales réparties à travers le continent.

Chamberline Moko