La Fondation BGFIBank offre des bourses aux étudiants de BBS au Gabon, pour la 5ème année consécutive

(BGFIBank) - La Fondation BGFIBank a organisé ce vendredi 15 mars 2019, la cérémonie de remise officielle des attestations de bourses sociales aux étudiants de BBS, l'Ecole de la banque. Cette cérémonie qui a eu lieu au sein de l'établissement à Libreville, s'est déroulée en présence du Directeur Général de BGFIBank Gabon, Madame Ludwine OYENI AMONI, des Directeurs des filiales du Groupe BGFIBank présents sur le territoire, ainsi que des parents d'élèves.

Les 18 étudiants sélectionnés sur les 48 dossiers reçus au sein du Service scolarité de BBS, se sont vu remettre leurs attestations des mains de Madame Ludwine OYENI AMONI, représentant à cette occasion le Président de la Fondation BGFIBank, Monsieur Henri Claude OYIMA. 50 millions de francs CFA ont été mis à la disposition de ce programme par la Fondation BGFIBank, pour le règlement de la totalité des frais de scolarité des lauréats, au titre de l'année académique 2018-2019.

Au total, ce sont 9 étudiants en Licence et 9 étudiants en Master Banque, Comptabilité et Contrôle de gestion, qui ont été sélectionnés sur plusieurs critères, notamment : l'excellence académique, l'exemplarité et l'incapacité à assurer la prise en charge de ses études. "En nous offrant gracieusement la possibilité de bien nous former dans cette prestigieuse institution qu'est BBS, la Fondation BGFIBank participe ainsi à la consolidation des liens traditionnels de son appui au développement social" a déclaré Mademoiselle Janicia Gemima MOUJKASSA , étudiante en Licence 1 et représentante des boursiers lors de cette cérémonie qui s'est achevée par un cocktail offert aux boursiers et à leurs familles.

Depuis la création de ce programme en 2014, 73 étudiants ont déjà pu bénéficier de la bourse octroyée par la Fondation BGFIBank, pour un montant total de près de 160 millions de franc CFA. "Cette bourse nous permet d’accompagner des jeunes qui ne peuvent pas, malgré l’excellence de leurs résultats académiques, assumer le coût d’une formation dans un établissement d’excellence. Elle les encourage à croire en leurs rêves" a souligné Madame Manying GARANDEAU, Secrétaire exécutive de la Fondation BGFIBank, avant de rappeler l’engagement profond de la Fondation BGFIBank dans une politique d’ouverture sociale et d’égalité des chances.

A PROPOS DE LA FONDATION BGFIBank

Indépendante et privée, la Fondation BGFIBank inscrit son action dans la continuité de l’engagement sociétal du Groupe BGFIBank. Créée en 2013, la Fondation accompagne le groupe dans son rôle d’acteur à part entière du développement social dans l’ensemble de ses 10 pays d’implantation en Afrique : Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Madagascar, République Démocratique du Congo, Sao Tome & Principe et Sénégal. Elle intervient dans les domaines de l'éducation et de la formation et a pour mission de favoriser l’accès à une éducation de qualité dans des conditions sereines, la transmission des connaissances et l’égalité des chances pour tous, en développant des projets ayant un impact fort et durable sur les populations bénéficiaires. La Fondation BGFIBank encourage la créativité et l’innovation, y compris l’esprit d’entreprise, à tous les niveaux.