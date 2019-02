La filiale égyptienne de Crédit Agricole réalise un bénéfice net en hausse de 12,4% en 2018, à 125 millions $

(Agence Ecofin) - La filiale égyptienne de la banque française Crédit Agricole a annoncé, dans un communiqué publié le 17 février, avoir réalisé un bénéfice net de 2,2 milliards de livres égyptiennes (environ 125 millions de dollars) en 2018, ce qui représente une hausse de 12,4% par rapport à 2017.

Le rendement des capitaux propres (ROE) de la banque a atteint 55% en 2018, tandis que le bénéfice par action a progressé de 12,36% pour atteindre 6,4 livres.

Les crédits servis par Crédit Agricole Egypt à sa clientèle ont atteint 21,589 milliards de livres durant l’année écoulée, en hausse de 19,5% comparativement à 2017. Les dépôts ont, quant à eux, enregistré une croissance de 18,5 pour s’établir 43,93 milliards de livres.

Avec 2 300 collaborateurs et 350 000 clients entreprises et retail, Crédit Agricole Egypt est une des sept banques de proximité à l'international du groupe bancaire français, avec l'Italie, la Pologne, la Serbie, la Roumanie, l'Ukraine et le Maroc.

