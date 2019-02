Groupe BGFIBank : près de 800 collaborateurs bénévoles s'engagent pour soutenir les communautés dans 9 pays

(BGFIBank) - Pour la quatrième année consécutive, le Groupe BGFIBank a organisé le 8 décembre dernier sa journée annuelle de la solidarité dans ses pays d'implantation. Il s’agit à ce jour de la plus importante journée de solidarité organisée à l'échelle du Groupe. Une journée sans précédent, durant laquelle 791 collaborateurs volontaires se sont engagés dans 9 pays.

Depuis son instauration en 2015, le BGFIDay est devenu l'un des symboles phares d’un groupe engagé, un véritable rendez-vous annuel qui permet aux collaborateurs du Groupe BGFIBank de s’engager pour des causes d’intérêt général et d’agir pour le bien-être de la société et des communautés fragilisées. Le principe est simple : en lieu et place d’une journée de travail pour certains d'entre eux, BGFIBank donne l'opportunité aux collaborateurs volontaires de s’investir sur le terrain auprès d’associations, d'établissements scolaires, d'hôpitaux, entre autres.

Le BGFIDay concerne toutes les filiales du groupe dans l'ensemble de ses pays d'implantation, avec une très forte mobilisation en 2018. Au total près de 800 collaborateurs qui ont participé à des actions de solidarité autour des thématiques liées à l'éducation, la lutte contre la précarité, ou encore la préservation de l'environnement. Ils ont ainsi offert près de 6 000 heures de volontariat consacrées à 19 projets, au bénéfice de plus de 6000 personnes. Les résultats chiffrés donnent une idée de l’ampleur de cette initiative.

Le succès de ce programme réside dans sa dimension internationale. Les collaborateurs de 9 pays (Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Madagascar et Sénégal) ont pu s’investir dans des projets de proximité de leur choix, pour un montant total de près de 46 millions de francs CFA.

"La responsabilité sociale est partie intégrante de notre raison d’être. BGFIDay est un symbole de cette philosophie d’entreprise responsable que nous cultivons au quotidien. Grâce aux qualités profondément humaines de nos collaborateurs, nous continuons à œuvrer sans relâche à la matérialisation de notre engagement social dans l'ensemble de nos pays d'implantation." Henri Claude OYIMA, Président Directeur Général du Groupe BGFIBank.

A propos de la Fondation BGFIBank

Indépendante et privée, la Fondation BGFIBank inscrit son action dans la continuité de l’engagement sociétal du Groupe BGFIBank. Créée en 2013, la Fondation accompagne le groupe dans son rôle d’acteur à part entière du développement social dans l’ensemble de ses 10 pays d’implantation en Afrique : Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Madagascar, République Démocratique du Congo, Sao Tome & Principe et Sénégal. Elle intervient dans les domaines de l'éducation et de la formation et a pour mission de favoriser l’accès à une éducation de qualité dans des conditions sereines, la transmission des connaissances et l’égalité des chances pour tous, en développant des projets ayant un impact fort et durable sur les populations bénéficiaires. La Fondation BGFIBank encourage la créativité et l’innovation, y compris l’esprit d’entreprise, à tous les niveaux.