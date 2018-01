Zimbabwe : la BAD soutient la restructuration de 3 institutions financières à hauteur de 4,1 millions $

(Agence Ecofin) - Deux banques zimbabwéennes, Agricultural Development Bank of Zimbabwe (Agribank) et Infrastructure Development Bank of Zimbabwe (IDBZ), ont bénéficié d’un financement de 4,1 millions $ accordé par le Fonds Africain de Développement (FAD), le guichet de financement concessionnel du groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD).

Ce financement accordé au gouvernement du Zimbabwe, servira à l’élaboration des stratégies de redressement de ces institutions financières, en plus de celle de la Small and Medium Enterprises Development Corporation (Smedco), l’institution de financement des micros, petites et moyennes entreprises du pays.

Pour le gouvernement zimbabwéen, faire fonctionner Agribank et IDBZ est essentiel à la relance du financement du secteur agricole, mais aussi à la mobilisation des ressources qui seront nécessaire pour réduire le gap en infrastructures que connaît le pays.

Chamberline Moko