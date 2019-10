(BANQUE ATLANTIQUE) - Dans le cadre de la 3ème rencontre du cycle « Journée Trade » Banque Atlantique, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP), a organisé à Lomé, le 19 septembre dernier, une conférence autour du thème « Financement du Commerce International et couverture du risque de change ».

Co-animé par Mohamed SIMPORE, Directeur Général de Banque Atlantique Togo et Anicet YEMAN, Responsable Trade d’Atlantic Business International, la holding subsaharienne du Groupe, l’évènement a rassemblé une centaine d’invités, venus participer à un débat riche, portant à la fois sur le dispositif opérationnel de l’activité « Trade Finance », et l’offre « TRADE ADVANCE », un ensemble de solutions adaptées, pour accompagner plus efficacement l’activité de l’export et du Commerce International, mettant en correspondance les différents besoins des exportateurs et importateurs.

« Banque Atlantique entend jouer un rôle décisif dans l’accompagnement des entreprises du Togo, confrontées à la problématique du financement et de la sécurisation des opérations de Commerce International. Nos clients ont besoin de mieux appréhender le dispositif en place. Ils entendent aussi bénéficier d’un mécanisme sécurisé. C’est le fondement de notre action avec l’appui, l’expertise et le réseau de correspondants de notre maison mère, le groupe BCP qui est présent dans 28 pays. Ce cadre d’échanges permet de renforcer la proximité que nous avons déjà avec nos clients et confirme notre engagement à les soutenir ». A déclaré M. Mohamed SIMPORE, Directeur Général de Banque Atlantique.

Le financement et la sécurisation des transactions en matière de Commerce International nécessitant une connaissance approfondie du dispositif réglementaire, la conférence a permis aux clients de disposer d’informations pertinentes et d’outils nécessaires pour améliorer et garantir la sécurité de leurs opérations à l’international. L’éventail de produits proposés par Banque Atlantique a également été exposé lors de la rencontre notamment ceux relatifs aux moyens de paiement tels que le transfert direct, la remise documentaire et la garantie à première demande.

A propos de Banque Atlantique

Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché, présent dans les huit pays de l’espace. Il totalise plus de 13 ans de présence dans le paysage bancaire Togolais et compte un réseau de 16 agences en développement. Banque Atlantique s’appuie, également, sur les filiales spécialisées tels que :

Banque d’Affaires : Atlantique Finance

Gestion d’actifs : Atlantic Asset Management

Assurances : Atlantique Assurances et Atlantique Assurance Vie en Côte d’Ivoire, GTA Assurances et GTA Assurances Vie au Togo

A propos du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc

Le groupe BCP est l’une des premières institutions bancaires du Maroc. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité et de son organisation unique au Maroc. Il est composé de 8 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative, de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe, de forme société anonyme cotée en Bourse, de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le GBCP est présent dans 28 pays dans le monde et possède le premier réseau bancaire du pays. Il est, au Maroc, le premier collecteur de l’épargne (27% de PdM) et leader du financement de l’économie (25% de PdM). En Afrique, il est le sixième groupe bancaire par la taille de ses fonds propres.