Côte d’Ivoire : pour la fête de la Tabaski, les agences de la BICICI seront fermées dès le 20 août à 12h

(BICICI) - Conformément au calendrier de l’Association Professionnelle des Banques et Etablissements Financiers de Côte d’Ivoire (APBEF), le mardi 21 août 2018 est déclaré férié, chômé et payé, à la faveur de la fête de la Tabaski. Les agences BICICI seront exceptionnellement fermées à cette date et rouvriront dès le mercredi 22 août 2018, aux horaires habituels.

Par conséquent, toutes nos agences se tiendront à votre disposition le Lundi 20 août 2018, en journée continue jusqu’à 12 heures.

Nous rappelons que le réseau de Distributeurs Automatiques de Billets, reste à votre disposition pour vos opérations habituelles. La BICICI vous invite à contacter le Centre de Relations Clients au 20 24 24 24 pour toute information complémentaire.

La BICICI vous remercie pour votre compréhension et vous souhaite une bonne fête de l'Aīd el-Kebīr.