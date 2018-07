Egypte : l’agence de développement des PME veut mobiliser entre 200 et 300 millions d’euros pour soutenir les micro-entreprises

(Agence Ecofin) - L’Agence de Développement des micros, petites et moyennes entreprises d’Egypte (Micro, Small and Medium Enterprises Development Agency (MSME) a entamé des négociations avec des institutions financières étrangères pour obtenir entre 200 et 300 millions $ afin de soutenir les banques qui accordent des fonds aux micro-entreprises.

Selon des médias égyptiens qui citent Niven Gamea (photo), directrice générale du MSME, les pourparlers sont avancés avec la banque allemande KfW Development Bank, avec la Banque mondiale et l’Agence française de développement. Ces institutions pourraient accorder avant la fin de l’année 2018 de nouveaux financements à la MSME.

L’agence qui finance les micros et PME a indiqué avoir injecté en 2017 près de 215 millions de livres égyptiennes (environ 10 millions d’euros) pour financer 14 000 micros, petites et moyennes entreprises qui ont contribué à la création de 19 000 emplois.

Chamberline Moko