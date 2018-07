Ghana : une filiale Ecobank impliquée dans une acquisition jugée irrégulière, des parts d'Agricultural Development Bank

(Agence Ecofin) - EDC Investment Ltd, la filiale de gestion des actifs du groupe Ecobank au Ghana, est citée dans une acquisition, jugée frauduleuse par la banque centrale, des parts de l’Agricultural Development Bank, lors de son ouverture de capital en 2016.

« Bank of Ghana a appris que Belstar et Starmount interviennent pour une autre entité et, à l'insu de Bank of Ghana, ont conclu des ententes avec SIC-Financial Service et EDC Investment en vue d'acquérir des actions supplémentaires dans ADB lors de son introduction en bourse », peut-on lire dans un communiqué publié par l’institution d’émission monétaire.

Le document indique aussi que les accords avec SIC et EDC, en plus des acquisitions directes par Belstar et Starmount, ont conduit ces quatre sociétés à détenir directement et indirectement plus de 50% des actions d'ADB, à l'insu et sans l'approbation de la banque centrale du Ghana et en violation de l'article 49 des activités de banque dans ce pays.

Face à cela, la banque centrale du Ghana a annulé les acquisitions initiales faites par ces institutions au moment de l’IPO et avec, toutes les transactions qui se sont opérées par la suite. Elle a aussi annulé leurs droits de vote dans l’administration de la banque et les nominations d’administrateurs faites par ces institutions.

Le défis de fonds, c’est que la banque centrale soupçonne ces institutions d’avoir agi de la sorte au profit de Unibank, une autre banque commerciale ghanéenne. Cette dernière aurait procuré les fonds qui ont servi aux différentes acquisitions. Dans un communiqué cependant, le président du conseil d’administration d’ADB a nié toute tentative d’acquisition par Unibank.