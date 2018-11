Côte d’Ivoire : contacts prometteurs entre la BICICI et des hommes d’affaires français

(BICICI ) - La BICICI, filiale du Groupe BNP Paribas, a noué des contacts prometteurs avec des hommes d’affaires français en mission de prospection en Côte d’Ivoire du 07 au 09 Novembre 2018 dans le cadre du FICIA (Forum International du Commerce et de l'Industrie d'Abidjan) dont l’édition 2018 s'articulait autour de l'industrialisation, la digitalisation, l'exportation et le commerce. Des rencontres B to B et des visites en entreprises ont également été les temps forts de cette mission.

Le Président du Comité Lorrain des Conseillers du Commerce extérieur de la France, M. Bruno Roth, était à la tête de cette délégation de 30 chefs d’entreprises de la région du Grand Est de la France qui a séjourné en Côte d’Ivoire pour cette mission.

La BICICI a participé pleinement aux activités de la délégation en présentant notamment sur un stand conjoint les solutions de financement de la banque en local et à l’international tant pour le Corporate que pour les offres de produits et services innovants à destination des particuliers.

L’offre EXPAT, réservée aux expatriés vivant en Côte d’Ivoire a été particulièrement exposée à la délégation d’hommes d’affaires français.

La BICICI se positionne clairement comme un partenaire privilégié non seulement pour ces entreprises françaises, avec des équipes dynamiques, ayant une bonne connaissance du marché local et des opportunités d’investissement, mais également tous les partenaires désireux de travailler avec celles-ci.

Il faut noter que ces hommes d’affaires exercent particulièrement dans les domaines tels que l’industrie agro-alimentaire, les BTP, l’industrie électrique et électronique, les bureaux d’études, l’énergie, les télécoms et la distribution, la santé, la formation etc.

A propos de la BICICI

Créée en 1962, la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI) est une société anonyme au capital de 16 666 670 000 FCFA. Elle dispose d’un réseau de quarante-six agences, deux centres d’affaires dédiés aux Entreprises, un Trade Center et une Société de gestion et d’Intermédiation, BICICI BOURSE.

La BICICI est une des principales banques de la Côte d’Ivoire et fait partie du groupe BNP Paribas, présent dans une dizaine d’autres pays en Afrique. Elle a développé une large et robuste gamme de produits et services pour ses clients Particuliers et Professionnels, couvrant l’ensemble de leurs besoins. Elle offre également un accompagnement sur mesure et des services d’aide à la gestion, à ses clients Entreprises et Institutionnels.

La BICICI a une activité RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) régulière et soutenue dans divers domaines : les arts et la culture, la santé, l’éducation, le sport et l’environnement.

A propos de BNP Paribas

