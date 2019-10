Orabank confirme Network International comme un partenaire clé pour gagner le leadership dans le secteur bancaire numérique

(ORABANK) - Network International leader en solution de paiement pour le commerce digital en Afrique et au Moyen-Orient, a renouvelé son accord de longue date avec Orabank, l'un des principaux réseaux bancaires d'Afrique de l’Ouest et du Centre, dont le siège est au Togo.

La relation de Network International et Orabank a débuté en 2013 lorsque la banque a pris la décision stratégique d'externaliser ses activités d’émission de carte et d’acceptation de Guichet Automatique de Banque (GAB) à Network International. Network propose actuellement à la banque une gamme complète de solutions de paiements électroniques et d’acceptation de cartes dans 12 pays d'Afrique

Renforçant leurs relations actuelles, la banque a de nouveau conclu un accord de sept ans avec Network International, ce qui en fait un partenaire clé, alors qu’Orabank s'engage dans un programme ambitieux d'innovation dans le domaine de la banque digitale en Afrique de l'Ouest et du Centre.

L’hébergement et l’exploitation de l’offre de solution digitale par Network International permettra à la banque d'offrir à ses clients des services fluides, opérationnels 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, grâce à une plate-forme omnicanal numérique de premier ordre.

Network International est à l'avant-garde de la promotion de l'acceptation des paiements numériques en Afrique, en offrant des solutions de paiement complètes à une clientèle croissante dans plus de 40 pays.

Simon Haslam, CEO de Network International a déclaré : "Nous sommes heureux de renouveler notre partenariat avec Orabank, l'un de nos clients historiques en Afrique, en continuant de soutenir sa croissance et son ambition dans la région. Network International partage l’engagement d’Orabank de renforcer le commerce numérique et l’inclusion financière en Afrique et nous sommes très enthousiastes de ce que l’avenir nous réserve tous les deux sur ce marché dynamique. Avec une démographie attrayante et une demande de paiements numériques en hausse, l'Afrique est un accélérateur de croissance clé pour Network International et nous sommes impatients de continuer de soutenir les banques et les commerçants animés d’une vision commune à la nôtre dans la recherche de nouveaux moyens de servir leurs clients".

Ferdinand Ngon Kemoum, PDG d'Oragroup, a déclaré : "Ce partenariat mutuellement bénéfique se poursuivra, avec encore plus de succès dans les années à venir, allant de pair avec un marché en croissance rapide. Nos clients sont en forte demande de moyens de paiement pratiques, abordables et sécurisés et Network International nous permet de leur offrir des services couvrant l'émission de cartes de débit et prépayées, les distributeurs automatiques de billets, les règlements par terminal de paiement électronique (TPE), l’E-commerce et une nouvelle expérience numérique avec notre plateforme omnicanal KEAZ".

À propos de Network International

Network International comprend un groupe d'entreprises et est le principal facilitateur du commerce numérique dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), fournissant une gamme complète de solutions de paiement technologiques aux commerçants et institutions financières de tous types et de toutes tailles, y compris des services d'acquisition et de traitement et une gamme complète de services à valeur ajoutée en constante évolution. Network International Holdings Plc est la société holding de Network International et des sociétés du groupe.

À propos de Oragroup

A travers sa marque Orabank, Oragroup est présent dans 12 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Guinée, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) et quatre zones monétaires (UEMOA, CEMAC, Guinée et Mauritanie). Avec 152 agences et 1 857 collaborateurs, Oragroup offre une large gamme de produits et services bancaires à ses 430 000 clients (grandes entreprises, entreprises nationales et internationales, PME et particuliers) dans le respect de ses principes de proximité et de réactivité. Oragroup se concentre également sur les populations qui ont peu ou pas d'accès aux services bancaires, en travaillant à l'inclusion financière par l'utilisation de solutions innovantes. Cet engagement se reflète dans son approche de la RSE, qui fait partie intégrante de sa stratégie et constitue une priorité pour ses organes directeurs, lesquels se concentrent sur la transition énergétique, la gestion des risques environnementaux et sociaux et le bien-être du public et de ses employés. Pour plus d'informations, visitez www.orabank.net ou suivez-nous sur LinkedIn, @GroupeOrabank sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.