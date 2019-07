Augmentation de capital pour BGFIBank Côte d’Ivoire

(BGFIBank) - BGFIBank Côte d’Ivoire annonce l’augmentation de son capital, décidée au terme de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 5 novembre 2018 ; celui-ci a été doublé, passant de 10 à 20 milliards de FCFA. Cette augmentation traduit la confiance des actionnaires et du Groupe dans le développement de la filiale ivoirienne qui connait des résultats bénéficiaires importants et croissants depuis son deuxième exercice. Cette mesure vise en effet à consolider ses acquis et à l’accompagner dans la conquête de nouvelles parts de marché en Côte d’Ivoire.

BGFIBank Côte d’Ivoire qui s’emploie fermement depuis ses 7 années d’existance à se positionner comme le véritable « partenaire pour l'avenir » de sa Clientèle de PME/PMI, grandes entreprises et particuliers à hauts revenus, avec des produits et services adaptés, innovants et performants, entend également réaffirmer son ambition de contribuer au financement de grands projets d’investissements (en cours) dans le pays.

Malick Ndiaye, Directeur Général de BGFIBank Côte d’Ivoire déclare : « Nous tenons à remercier nos actionnaires, individuels et institutionnels, pour leur soutien renouvelé. Cette opération va doter notre filiale de fonds propres consistants pour conduire le plan stratégique 2018-2020 dans un contexte de fortes exigences règlementaires et nous permettre de relever le défi de la transformation de la filiale ».

A propos de BGFIBank Côte d’Ivoire

9ième filiale bancaire du Groupe BGFIBank, BGFIBank Côte d’Ivoire (CI) a officiellement démarré ses activités le jeudi 5 janvier 2012 après l’obtention, le 23 mai 2011, de l'agrément du Ministère de l’Economie et des Finances pour l’exercice de la profession bancaire en Côte d’Ivoire. Malgré une concurrence bancaire caractérisée par la présence de 30 banques, BGFIBank Côte d’Ivoire affiche une croissance robuste grace à sa palette élargie de prestations bancaires à sa clientèle d’Institutionnels, PME/PMI, Grandes Entreprises et Particuliers à haut revenus, et se maintient dans le top 10 des banques en Côte d’Ivoire (source : APBEF-CI). Attachée à fournir des produits performants et des prestations de qualité, BGFIBank Côte d’Ivoire est la 1ère banque certifiée en Côte d’Ivoire selon la norme ISO 9001-2015, sur l’entièreté de ses activités depuis 2017.