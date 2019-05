Garantie Euriz : 181 millions d'euros pour faciliter l'accès au crédit pour les TPE-PME d'Afrique et des Caraïbes

(PROPARCO) - L'AFD et Proparco, avec le soutien de l'Union européenne et du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, lancent Euriz, un nouveau dispositif permettant aux institutions financières de couvrir partiellement leur risque de crédit.

L'objectif : proposer aux banques locales des garanties afin qu'elles puissent plus facilement accorder des prêts à des TPE/PME de la zone ACP. Ce nouveau projet s'inscrit dans le Thematic Blending Framework de l'Instrument de coopération au développement (DCI) de l'UE et du Fonds européen de développement. Il s'intègre également dans l'initiative française Choose Africa en faveur des PME africaines. Il permettra de soutenir la création et le développement des PME à fort impact sur le développement et de favoriser la création d'emplois.

La 1ère facilité qui cible les entreprises à fort impact sur le développement et les États fragiles

Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle essentiel dans la croissance économique et la création d'emplois. Dans les pays en développement et émergents, elles constituent 90 % des entreprises formelles et créent 60% des emplois formels. Ces acteurs clés ont besoin de ressources financières pour développer leur activité mais leur accès au financement reste très limité, souvent parce qu'ils sont perçus comme une clientèle risquée par les banques. Aujourd'hui, seules 20 % des PME africaines ont accès au prêt bancaire, généralement des financements court-terme.

Pour faciliter leur accès au crédit et ainsi encourager leur développement, le Groupe AFD lance, avec le soutien de l'Union européenne et du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, un nouveau mécanisme de garantie, Euriz. Concrètement, les institutions financières partenaires (banques publiques et privées, institutions financières spécialisées), vers lesquelles les TPME s'adresseront pour obtenir un prêt en monnaie locale, pourront faire appel à Proparco ou à l'AFD pour garantir une partie du risque lié au prêt.

« Euriz permettra de couvrir jusqu'à 70% des prêts des banques locales accordés aux TPME actives dans des secteurs à fort impact social et sociétal. Le dispositif comprend en outre un volet de coopération technique qui permettra d'appuyer ces institutions partenaires pour servir au mieux ces entreprises », résume Guillaume Barberousse, responsable de la division "institutions financières & inclusion" de Proparco.

Euriz s'inscrit dans la lignée du dispositif de garantie ARIZ développé par le Groupe AFD depuis 2008 mais le nouveau dispositif va plus loin : il se focalisera sur des secteurs clés pour le développement durable, notamment les TPME intervenant dans les secteurs agricoles, de la santé, de l'éducation, du numérique, de l'économie verte ou de l'inclusive business, mais aussi les jeunes start-up, les entreprises détenues par des femmes ou des jeunes de moins de 25 ans, qui rencontrent des difficultés accrues d'accès aux financements.

L'autre particularité d'Euriz : elle s'adresse à des TPE et PME implantées dans les Caraïbes, dans le Pacifique et en Afrique subsaharienne, notamment dans les pays fragiles.

Euriz, des garanties mais aussi une offre d'assistance technique sur mesure

Avez Euriz, ce sont 181 millions d'euros de garanties qui pourront être accordées aux banques locales publiques, via l'AFD, ou privées, via Proparco, souhaitant financer les acteurs clés de leurs économies locales.

Au-delà de ce soutien financier, Euriz mettra également à leur disposition un accompagnement technique défini avec la banque en fonction de ses besoins. Cet accompagnement permettra aux institutions financières de développer une offre adaptée aux spécificités des TPME portant sur les secteurs ciblés. Cet appui permettra de renforcer leurs capacités d'organisation en interne, la gestion de risques, le système d'information ou encore leurs outils de scoring. De même, pour les TPME, un accompagnement technique sera proposé pour les appuyer dans la structuration financière de leurs projets ou l'amélioration de leur business plan. Au total, 6 millions d'euros seront consacrés à accompagner techniquement les banques et les TPME.

Euriz bénéficie d'un soutien financier de l'Union européenne à hauteur de 25,8 millions d'euros. « Grâce aux fonds de l'Union européenne et du Groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, que nous pourrons combiner à nos propres ressources financières, nous pourrons aller dans des pays et des secteurs plus risqués », précise Guillaume Barberousse.

Grâce à Euriz, plus de 6200 TPME devraient bénéficier dans les prochaines années de prêts pour créer leur projet ou développer leur activité, dont 1200 dans les pays fragiles et 5000 entreprises à fort impact sur le développement.

À propos de Proparco

Filiale de l'AFD dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis 40 ans pour promouvoir un développement durable en matière économique, sociale et environnementale. Proparco participe au financement et à l'accompagnement d'entreprises et d'établissements financiers en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou encore au Moyen-Orient. Ses interventions visent à renforcer la contribution des acteurs privés à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), adoptés par la communauté internationale en 2015. Dans ce but, Proparco finance des sociétés dont l'activité participe à la création d'emplois et de revenus décents, à la fourniture de biens et de services essentiels, ainsi qu'à la lutte contre le changement climatique. Pour en savoir plus : www.proparco.fr et @Proparco

A propos du Groupe AFD

Le groupe Agence française de développement (AFD) est un établissement public qui met en œuvre la politique de la France en matière de développement et de solidarité internationale. Climat, biodiversité, paix, éducation, urbanisme, santé, gouvernance… Nos équipes sont engagées dans plus de 4000 projets à fort impact social et environnemental dans les Outre-mer français et 115 pays. Nous contribuons ainsi à l'engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de développement durable (ODD). Pour en savoir plus : https://www.afd.fr et @AFD_France