Burkina Faso : Banque Atlantique fait des dons pour un montant total de 75 millions pour soutenir la lutte contre le Covid-19

(BANQUE ATLANTIQUE) - Banque Atlantique, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc, a fait des dons en espèces et en nature pour un montant total de 75 millions de FCFA, dédiés au Burkina Faso, dans le cadre de la lutte contre le COVID-19. Outre, un chèque de 45 millions de FCFA, cette quote-part est également composée de matériels et consommables réactifs, d’une valeur de 30 millions de FCFA.

Les dons ont officiellement été remis le mercredi 15 avril 2020, par M. Mohamed SIMPORE, Directeur Général de Banque Atlantique, au Ministère de la Santé, et au Centre Hospitalier et Universitaire (CHU) de TENGADOGO.

Ainsi, M. Emmanuel SORGO, Directeur de Cabinet, représentant le Ministre de la Santé, a réceptionné le chèque de 45 millions de FCFA, et M. Alexandre SANFO, Directeur Général du CHU de TENGADOGO, l’important lot de matériels sanitaires valant 30 millions de FCFA.

La contribution de Banque Atlantique au Burkina Faso fait partie d’une enveloppe globale de 750 millions de FCFA, consacrée à la lutte contre le Coronavirus COVID 19, dans les pays de présence du Groupe BCP en zone UEMOA et en République de Guinée.

Fidèle à ses valeurs de citoyenneté et de proximité avec les pays où il est installé, le Groupe BCP œuvre ainsi aux côtés des pouvoirs publics pour faire face à cette crise sanitaire mondiale.

Consciente que la protection de la santé des citoyens est l’affaire de tous, Banque Atlantique Burkina Faso, à l’instar des autres filiales du Groupe BCP, a pris des mesures strictes destinées à limiter la propagation de cette épidémie au sein des différents sites, points de vente et agences à travers le renforcement des dispositifs d’hygiène et de sécurité.

À PROPOS DE BANQUE ATLANTIQUE

3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché, Banque Atlantique est présente dans les huit pays membres de l’Union monétaire (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo). Banque Atlantique s’appuie, également, sur les filiales spécialisées à savoir Banque d’Affaires (Atlantique Finance), Gestion d’actifs (Atlantic Asset Management) Assurances (Atlantique Assurances et Atlantique Assurance Vie en Côte d’Ivoire, GTA Assurances et GTA Assurances Vie au Togo).

Banque Atlantique est une filiale du Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc(BCP).

Banque Atlantique totalise 14 ans de présence dans le paysage bancaire Burkinabé et compte un réseau de 24 agences en développement.

À PROPOS DU GROUPE BANQUE CENTRALE POPULAIRE (BCP)

Le Groupe BCP est l’une des premières institutions bancaires du Maroc. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité et de son organisation unique au Maroc. Il est composé de 8 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative, de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe, de forme société anonyme cotée en Bourse, de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le groupe BCP est présent dans 32 pays dans le monde. Il est, au Maroc, le premier collecteur de l’épargne (26% de PdM) et un acteur majeur du financement de l’économie (24% de PdM).

