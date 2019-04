Oragroup est désormais listé officiellement à la Brvm

(Agence Ecofin) - Après avoir obtenu le quitus du Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (CREPMF), Oragroup a admis officiellement à la cote, ce mardi 16 avril à Lomé, 13 883 006 actions, l’équivalent de 20% de son capital.

Le groupe panafricain basé à Lomé, après avoir réussi la plus grosse introduction en bourse, loge depuis ce mardi dans le premier Compartiment du marché des actions de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM).

Dans une offre publique de vente (OPV) qui s’est déroulée du 29 octobre au 22 novembre 2018, Oragroup avait réussi à lever 56,92 milliards de Fcfa. L’opération avait été arrangée par les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI) BICI Bourse (Arrangeur et Co-Chef de file) et Hudson & Cie (Co-Chef de file).

Selon le ministre togolais de l’économie et des finances, l’entrée en bourse d’« Oragroup affirme son statut de groupe bancaire majeur de référence en seulement une dizaine d’années d’existence».

« C’est un moment historique pour la place financière togolaise et l’ensemble de la sous-région. », a-t-il poursuivi.

Cependant, selon les spécialistes, l’action de la holding financière contrôlée par le panafricain Emerging Capital pourrait avoir de la peine à décoller. La période d’émission de l’OPV qui a dû être prorogée d’une semaine en raison d’une mévente sonne comme un signe avant-coureur, les acteurs du marché régional jugeant le prix de l’action Oragroup, fixé à 4100 FCFA, surévalué.

Pour rappel, Oragroup est présent dans 12 pays d'Afrique de l’Ouest et Centrale, dont le Togo qui abrite son siège social. Avec 139 agences bancaires et 1811 collaborateurs, le Groupe opère dans quatre zones monétaires (Uemoa, Cemac, Guinée Conakry et Mauritanie).

Fiacre E. Kakpo