Le sud-africain Standard Bank a effectué une offre de 55,4 millions $ pour se renforcer dans le capital de sa filiale au Kenya

(Agence Ecofin) - Stanbic Africa Holdings Ltd, une structure incorporée en Grande Bretagne et aux Pays de Galles, et qui est complètement contrôlée par le groupe bancaire sud-africain Standard Bank, s'est positionnée pour l'acquisition de 59 millions d'actions supplémentaires dans le capital de sa filiale Stanbic Bank Kenya.

Avec une offre de 95 shillings kényans pour chaque action, l'offre se retrouve valorisée à 5,6 milliards de shillings, soit l'équivalent de 55,4 millions $. Cela représente une prime de 15% sur le cours de l'action Stanbic Bank, sur le Nairobi Securities Exchange, où la banque kényanne est cotée.

Cette initiative participe de la volonté du groupe Standard Bank de montrer son engagement sur des marchés prometteurs en Afrique et de s’y installer sur le long terme. Avec un niveau actuel de participation de 60%, le sud-africain devrait voir sa participation dans le capital de Stanbic Bank Kenya passer à 75%.

La loi kényanne lui permet de racheter le reste de l'actionnariat qui ne sera pas sous son côntrôle. Mais Standard Bank fait savoir que son intention n'est pas de sortie Stanbic Kenya du marché financier local. L'action Stanbic se négociait à 83 shillings à l'ouverture du marché ce 16 mars 2015. Elle a terminé sur une petite hausse de 0,6% en fin de journée.

Idriss Linge