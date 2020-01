(BGFIBank) - En vue de définir les orientations stratégiques de son futur plan d’entreprise 2021-2025 et préparer son introduction en bourse à la BVMAC, le Groupe BGFIBank lance son programme « Tous collaborateurs. Tous contributeurs ».

L’objectif de ce programme, qui s’adresse à l’ensemble des 2250 collaborateurs du groupe répartis dans onze pays sur deux continents, est double. D’une part, permettre à chacun d’entre eux d’apporter sa contribution au prochain projet d’entreprise 2021-2025 en donnant leurs points de vue et de leurs idées. D’autre part, permettre à tous les collaborateurs de BGFIBank de devenir actionnaires de leur Groupe à l’occasion de son entrée en bourse en 2020.

Ainsi, chaque collaborateur est appelé à contribuer doublement à l’avenir du Groupe : par sa réflexion et sa prise de participation au capital.

« Les grandes orientations du groupe à l'horizon 2025 concernent aussi bien les orientations stratégiques que la croissance durable, maîtrisée et rentable de notre Groupe. Elles seront contenues dans le projet d’entreprise 2021-2025 qui succédera au précédent plan dénommé Excellence 2020 », explique le PDG du Groupe BGFIBank, M. Henri Claude Oyima.

« Quant au projet d’introduction en bourse de BGFIBank Holding Corporation et l’opération d’ouverture du capital de 20 %, tous les collaborateurs du Groupe sont éligibles pour y prendre part massivement, ce qui leur permettra de se constituer un patrimoine et bénéficier des résultats de croissance du Groupe », a indiqué M. Oyima à l’orée d’une année pleine de défis pour l’institution bancaire numéro un en Afrique centrale et qui figure parmi les établissements financiers de référence à l’échelle du continent africain.