Niger : Banque Atlantique fait un don d’infrastructures et de matériels d’équipements à l’Ecole Primaire GOROU BERI de Niamey

(BANQUE ATLANTIQUE) - Banque Atlantique, filiale du groupe Banque Centrale Populaire, dans une démarche solidaire et citoyenne, a organisé le lundi 7 octobre 2019, une cérémonie officielle de remise de don à l’école primaire GOROU BERI de Niamey, portant sur des infrastructures et matériels d’équipements, composés d’un château d’eau, de 200 table-bancs et d’un réseau solaire.

La cérémonie s’est tenue en présence de M. Boukary WASSALKE, Ministre Conseiller à la présidence, M. N’gan COULIBALI, Directeur Général Banque Atlantique, M. Ismaël MOUDDOUR, Directeur de cabinet du Ministre de l’Enseignement Primaire de l’Alphabétisation, de la Promotion des Langues Nationales de l’Education Civique, de plusieurs responsables du Ministère, ainsi que des membres du Comité de Direction et des employés de la banque.

Cette donation fait suite à la signature de convention intervenue le 24 décembre 2018 entre Banque Atlantique et la Direction de la Promotion de la Scolarisation de la jeune fille, tutelle de l’établissement GOROU BERI, une institution d’enseignement mixte, dont la mission est de faciliter l’accès et le maintien des jeunes filles à l’école. Il compte ainsi parmi ses effectifs environ 56% de filles.

En réalisant au profit de l’école primaire de GOROU BERI cet important projet de développement durable, Banque Atlantique contribue ainsi à améliorer l’accès aux infrastructures de base et aux matériels, nécessaires à l’épanouissement des bénéficiaires.

Banque Atlantique exprime par cet important don, sa volonté d’accompagner le développement d’une éducation de qualité, dans un environnement adéquat, où la découverte et la valorisation des compétences féminines sont tenues pour primordiales. Le but étant de favoriser l’émergence d’une élite, en accordant la priorité à l’éducation des jeunes filles, favorisant l’égalité des chances à l’école et dans la société.

Banque Atlantique réaffirme son ambition en matière d’actions sociales et citoyennes à travers quatre (4) axes d'intervention (social ; entreprenariat ; environnement ; culture) qu'elle investit pour innover dans son modèle, faisant émerger les bases d'une économie responsable dans ses pays de présence.

A propos de Banque Atlantique

Banque Atlantique est le 3ème plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché, présent dans les huit pays de l’espace. Banque Atlantique totalise plus de 10 ans de présence dans le paysage bancaire Nigérien et compte un réseau de 19 agences en développement. Banque Atlantique s’appuie, également, sur les filiales spécialisées tels que :

Banque d’Affaires : Atlantique Finance

Gestion d’actifs : Atlantic Asset Management

Assurances : Atlantique Assurances et Atlantique Assurance Vie en Côte d’Ivoire, GTA Assurances et GTA Assurances Vie au Togo

A propos du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc

Le groupe BCP est l’une des premières institutions bancaires du Maroc. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité et de son organisation unique au Maroc. Il est composé de 8 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative, de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe, de forme société anonyme cotée en Bourse, de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le GBCP est présent dans 28 pays dans le monde et possède le premier réseau bancaire du pays. Il est, au Maroc, le premier collecteur de l’épargne (27% de PdM) et leader du financement de l’économie (25% de PdM). En Afrique, il est le sixième groupe bancaire par la taille de ses fonds propres.