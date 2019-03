La banque tunisienne de solidarité envisage financer 13 000 projets à hauteur de 79 millions $ d’ici la fin de l’année 2019

(Agence Ecofin) - La Banque Tunisienne de Solidarité (BTS) Bank, une institution spécialisée dans le financement des très petites entreprises (TPE) envisage financer 13 000 projets portés par des jeunes diplômés de l’enseignement supérieur et professionnel au plus tard en fin décembre 2019.

BTS Bank prévoit d’accorder des crédits pour un montant global de 240 millions de dinars tunisiens, soit 79,3 millions $ aux projets retenus. Les secteurs d’activités ciblés et le montant de financements à allouer à chaque projet n’ont pas été précisés.

Une année auparavant, plus précisément entre janvier et octobre 2018, cet établissement bancaire avait accordé la grande partie de ces prêts soit 37 % du montant total des financements, au secteur des services. Le montant restant avait été alloué aux projets agricoles, à l’artisanat et au secteur des petits métiers.

En 2017, le taux de chômage parmi les jeunes diplômés de l’enseignement supérieur en Tunisie a atteint 15,5 %, selon des données publiées par l’institut national de la statistique du pays. Parmi ces chômeurs, la majorité soit 40,6 % étaient des femmes diplômées.

Chamberline Moko