Nigeria : FirstBank revendique 2,7 milliards $ de transaction via son service de banque mobile sans internet

(Agence Ecofin) - Les transactions d’argent via un service de code téléphonique fourni par le groupe bancaire nigérian Firstbank, ont atteint une valeur globale de 1 trillion de nairas (2,7 milliards $) au terme de l’année 2017, apprend-on d’un communiqué publié par l’institution.

Ce niveau de performance s’affiche en progression de 250 % par rapport au volume des transactions effectuées en 2016. La banque prévoit de tripler ces transactions pour leur faire atteindre l’équivalent de 8,3 milliards $ en 2018.

Chuma Ezirim, directeur du groupe E-business chez FirstBank, a affiché sa satisfaction du fait de l’adoption par la clientèle de ce service. « Les entreprises s’en servent pour recevoir des paiements pour des biens et services, le gouvernement pour percevoir des taxes diverses et les particuliers pour vérifier leurs soldes, transférer de l’argent sur n’importe quel compte bancaire au Nigeria », a-t-il déclaré.

Plus de 60 % de clients de cette banque nigériane utilisent ses différents services numériques que sont First Mobile, First online et le 894 Quick Banking, pour effecteur leurs transactions bancaires.

Chamberline Moko