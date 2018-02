Nouveau partenariat entre Rawbank et la Société Financière Internationale, la filiale de la Banque mondiale

(RAWBANK) - Rawbank, banque leader en République Démocratique du Congo, a été sélectionnée par la filiale de la Banque mondiale, la Société Financière Internationale (SFI), comme première institution financière privée pour recevoir et dispenser la formation dédiée aux Petites et moyennes entreprises (PME) « Business Edge » en Afrique centrale.

Cette formation vise à renforcer les capacités des entrepreneurs, des dirigeants et du personnel des PME, afin de faciliter leur accès au financement et d'améliorer les outils de gestion et les modes de management des entreprises.

L’inauguration de ce partenariat traduit l’ambition de Rawbank de contribuer activement à la mise en place de mécanismes appropriés en faveur des PME pour favoriser leur intégration dans le secteur formel. Ce partenariat répond également au double objectif de la SFI : la réduction de la pauvreté et la répartition équitable de la croissance. En Afrique, les PME représentent près de 90 % des entreprises privées.

« Il ressort de cette initiative notre souhait de rendre les PME plus performantes, d’en faire des emprunteurs plus solvables auprès des organismes de crédit et, enfin, de les voir occuper une place prépondérante dans l’économie nationale en matière d’emploi, d’apport de devises et de recettes budgétaires », a déclaré Thierry TAEYMANS, Directeur Général de Rawbank.

« L’environnement des affaires favorable, l’accès au financement, le renforcement des capacités techniques et managériales et l’accès au marché constituent les quatre besoins des PME », a ajouté Babakar FAYE, Représentant de la Société Financière Internationale, qui a souligné l’importance de ce programme de formation pour permettre aux PME de répondre davantage aux conditions exigées par les institutions financières afin d’obtenir des capitaux et des financements.

À l’issue de la cérémonie, la SFI a procédé à la remise des diplômes aux vingt premiers bénéficiaires de Rawbank qui ont assisté aux formations consacrées à l’encadrement des clients PME et « corporate » de la banque.

Au cours de cette cérémonie, une bénéficiaire du programme de Rawbank en faveur des femmes entrepreneuses et chefs d’entreprises, Lady’s First, a également témoigné sur son parcours professionnel.

À propos de la Société Financière Internationale

SFI, un membre du Groupe de la Banque mondiale, est la principale institution internationale de développement au service du secteur privé dans les pays en développement. La SFI œuvre pour permettre aux individus d’échapper à la pauvreté et d’améliorer leurs conditions de vie. Elle crée des opportunités en apportant des financements aux entreprises pour les aider à créer des emplois et à fournir des services essentiels, en mobilisant des capitaux auprès d’autres bailleurs de fonds, et en fournissant des services de conseil pour promouvoir un développement durable.

À Propos de Rawbank

Créée en 2002 par le groupe Rawji, présent en République démocratique du Congo depuis le début du XXème siècle dans le commerce, la distribution et l’industrie, Rawbank est la banque leader du pays en ayant été la première à dépasser 1 milliard de dollars en total de bilan en 2015. Avec 1 500 collaborateurs et plus de 80 points de vente (agences et guichets avancés), Rawbank est notée par Moody’s (B3), certifiée ISO/IEC 20000 et ISO/IEC 27001 et a noué des partenariats de financement avec plusieurs bailleurs internationaux (Proparco, IFC, Shelter Africa...). Sûreté, rentabilité et pérennité sont les priorités opérationnelles de Rawbank pour consolider sa stratégie de croissance, notamment en direction des particuliers et du secteur privé.