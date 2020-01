Le Camerounais Martin Ché, nouveau patron de UBA dans la zone Afrique australe, centrale et orientale

(Agence Ecofin) - Ancien directeur général (DG) régional de UBA Cemac, une sorte de super DG qui chapeautait la gestion des filiales du groupe bancaire nigérian au Gabon, au Cameroun, au Tchad et au Congo Brazzaville, le Camerounais Martin Ché (photo) vient d’être promu au poste de directeur régional de UBA pour la zone Central, East and South Africa (CESA).

Cette zone, apprend-on officiellement, couvre les filiales de UBA dans les pays de l’Afrique centrale, méridionale et de l’Est. Il s’agit notamment du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Tchad, de la République démocratique du Congo (RDC), du Kenya, de l’Ouganda, de la Tanzanie, de la Zambie et du Mozambique, soit 10 pays au total.

« J’ai hâte de travailler avec les différents acteurs du Cameroun, du Congo-Brazzaville, du Gabon, du Tchad, de la RDC, du Kenya, de l’Ouganda, de la Tanzanie, de la Zambie et du Mozambique, en vue de développer la valeur et l’activité de UBA en Afrique », a déclaré Martin Ché qui a, par ailleurs, un temps été DG de UBA au Congo.

« C’est un expert du développement d’entreprise avec des compétences avérées dans les domaines du risque de crédit, du risque financier, de la gestion des relations d’affaires, du management et des opérations bancaires. Il est titulaire d’un MBA en banque et finance de l’Ecole de commerce et de gestion de l’Université du Pays de Galles, Bangor, et de nombreuses certifications dans le domaine du leadership, obtenues notamment à l’IMD Business School de Lausanne. Le nouveau directeur régional/CESA cumule 20 ans d’expérience dans le secteur bancaire », détaille le groupe UBA.

BRM