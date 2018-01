(BGFIBank) - Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de Renforcement de la Sécurité des Systèmes d'Information du Groupe, BGFIBank initie un programme continu en matière de sécurité des SI au profit de collaborateurs du Groupe.

Pour y parvenir, BGFIBank s’est doté d'une plate-forme intelligente pour gérer les campagnes de sensibilisation. Il s’agit d’une plate-forme interactive et ludique, composée de jeux et de quiz, qui permet de mesurer le niveau de connaissance des collaborateurs en matière de sécurité informatique et de les faire progresser. L’objectif est de faire du collaborateur de BGFIBank un partenaire de la sécurité et de lui faire prendre conscience des enjeux en la matière.

« La sécurité informatique doit être l’affaire de tous les collaborateurs au sein du Groupe BGFIBank, pas seulement des équipes en charge de la gouvernance et de la sécurité des systèmes d’information. Les événements intervenus en début d’année 2017 nous rappellent que l’usage du numérique n’est pas sans risque avec des vols de données, intrusion sur le Système d’Informatique, fraudes, etc... Il nous faut donc développer les bons réflexes et ne pas hésiter d’utiliser la procédure d’escalade au sein du Groupe », précise Henri Claude OYIMA, Président Directeur Général du Groupe BGFIBank.