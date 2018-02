Angola : après la dévaluation de la monnaie locale, les banques commerciales sont impliquées dans la gestion efficiente des devises

(Agence Ecofin) - La banque centrale angolaise (Banco Nacional de Angola) a indiqué qu'il est de la responsabilité exclusive des banques commerciales, de vendre des devises sur le marché local de change, apprend-on de sourcs officielles.

L'objectif de cette mesure est d'introduire plus d'efficience dans la gestion de réserves de change du pays. « Les demandes d’achat de devises étrangères doivent être soumises uniquement aux banques commerciales à l’exception de grands importateurs de médicaments et/ou de produits alimentaires », a fait savoir l'institution d'émission monétaire dans un communiqué officiel.

En mettant en place cette mesure, la BNA souhaite se concentrer sur sa mission de régulation du marché afin de veiller à ce que les devises étrangères puissent être disponibles dans le pays et qu’elles contribuent à la croissance et au développement économique.

L'Angola est une des économies importantes d'Afrique, mais celle-ci repose essentiellement sur la vente de pétrole, dont les prix ont fortement baissé sur les marchés internationaux. La banque centrale angolaise s'est même résolue à mettre fin à la parité fixe entre le kwanza et le dollar US. La conséquence a été une dévaluation de la monnaie et une envolée des taux sur le marché parallèle.

Chamberline Moko