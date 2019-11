La Fondation BGFIBank finance la réhabilitation et l'équipement de l'Ecole primaire et du Collège Soamanandrariny à Antananarivo

(BGFIBank) - Le complexe abritant l'Ecole primaire publique (EPP) et le Collège d'enseignement général (CEG) de Soamanandrariny, situé dans la commune d'Ambohimangakely, à Antananarive à Madagascar, vient de bénéficier d'un nouveau visage. Les travaux de réhabilitation et d'équipement de l'ensemble du site ont été inauguré ce vendredi 8 novembre 2019 par le Gouverneur de la Région d'Analamanga, Monsieur Hery RASOAMAROMAKA et le Directeur Général de BGFIBank Madagascar, Monsieur Barnabé FRANÇOIS. La cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs invités de marque, parmi lesquels, le Représentant du Ministre de l’Éducation nationale et de l’Enseignement professionnel, Monsieur SOLOFO, le Chefs de la Circonscription Scolaire (CISCO) d'Antananarivo, Monsieur Dera ANDRIAMISAINA et la Directrice du Collège d'enseignement général, Madame Laingotiana Faniry RASAMOELINA.

Entièrement financé par la Fondation BGFIBank pour un montant total de 14 millions de francs CFA (88 millions d'Ariary), le projet qui s'est échelonné sur 2 mois et demi, de août à octobre 2019, a donné des résultats bien au delà des attentes. En plus de la réhabilitation complète et de l'équipement de 11 salles de classe, la subvention a servi à la construction et à l'équipement, notamment en matériel informatique, des bureaux destinés à la directrice de l'école ainsi qu'aux professeurs. La construction d'une aire de repos, le rafraîchissement de l'ensemble de l'établissement (maçonnerie, électricité, charpente et couverture, solivage et plafond, menuiserie, peinture intérieur et extérieur et nettoyage complet du site), ont également compté parmi les travaux effectués.

En effet, l’objectif dans l'amélioration de ces infrastructures éducatives reste effectivement l’augmentation du taux de scolarisation, l’amélioration des conditions de travail des enseignants et, par conséquent, la situation éducative des 1800 élèves que compte les deux établissements. Dans son discours de circonstance, le Gouverneur de la Région d'Analamanga, Monsieur Hery RASOAMAROMAKA, a remercier BGFIBank Madagascar et la Fondation BGFIBank non seulement pour cet acte de générosité, mais également pour la qualité de ce partenariat public-privé et pour l'engagement du Groupe en faveur de l’éducation des enfants malgaches.

Le premier frein pour les familles en difficulté étant l’achat de fournitures scolaires, cette cérémonie a également été l'occasion BGFIBank Madagascar d'offrir des kits scolaires aux élèves de l'établissement pour leur permettre de demeurer dans le système scolaire.

A PROPOS DE LA FONDATION BGFIBank

Indépendante et privée, la Fondation BGFIBank inscrit son action dans la continuité de l’engagement sociétal du Groupe BGFIBank. Créée en 2013, la Fondation accompagne le groupe dans son rôle d’acteur à part entière du développement social dans l’ensemble de ses 10 pays d’implantation en Afrique : Bénin, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée Equatoriale, Madagascar, République Démocratique du Congo, Sao Tome & Principe et Sénégal. Elle intervient dans les domaines de l'éducation et de la formation et a pour mission de favoriser l’accès à une éducation de qualité dans des conditions sereines, la transmission des connaissances et l’égalité des chances pour tous, en développant des projets ayant un impact fort et durable sur les populations bénéficiaires. La Fondation BGFIBank encourage la créativité et l’innovation, y compris l’esprit d’entreprise, à tous les niveaux.