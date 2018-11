MTN Group disposé à solliciter une licence de banque de paiement au Nigéria une fois la nouvelle réglementation mise en oeuvre

(Agence Ecofin) - MTN Group, le géant sud-africain des services télécom, a indiqué lors d'une conférence avec des investisseurs sur ses performances du troisième trimestre 2018, qu'il se tenait prêt à solliciter une licence de banque de paiement, un modèle de service financier qui autorise un volume limité de dépôts et de paiements.

« La Banque centrale du Nigéria a publié les nouvelles directives pour le régime des banques de paiement. Il s'agit encore d'un document préliminaire, mais cela signifie pour la première fois que les licences réglementaires dont nous aurions besoin pour exploiter le secteur du mobile money, comme nous le faisons sur de nombreux autres marchés, seront disponibles » a fait savoir Rob Shuter, le Directeur Général du groupe.

MTN ne compte donc pas quitter le Nigéria, malgré un conflit avec les autorités qui fait peser sur le groupe un risque financier de 10,2 milliards $, un chiffre proche de sa capitalisation boursière actuelle (12 milliards $). Le groupe pense même, que le lancement des activités de banque de paiement sur son marché le plus rentable et le plus vaste, lui permettra de doper sa stratégie Mobile Money.

Il revendique, pour la période s'achevant le 30 septembre 2018, 25,8 millions d'abonnés mobile money actifs sur une période de 30 jours, dont 2,5 millions sur le marché nigérian.

Rappelons que le secteur continue de croître dans ce pays. A la fin du mois d'août, on y a enregistré le nombre record de 8,24 millions de transactions, pour un montant tout aussi record de 176,5 milliards de nairas (486 millions ).

Idriss Linge