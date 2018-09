La banque marocaine BMCI prévoit d’investir 9,5 millions $ dans sa branche technologie de l’information d’ici 2020

(Agence Ecofin) - La Banque marocaine pour le commerce et l’industrie (BMCI), filiale à 66,74 % du groupe financier français BNP Paribas, a prévu d’investir 90,2 millions de dirhams, soit 9,5 millions $ dans sa branche technologies de l’information (IT) d’ici 2020.

C’est le plus gros investissement que cette banque cotée sur la bourse de Casablanca, réalisera au cours de cette période. Après les IT, BMCI a prévu d’affecter 57,1 millions de Dirhams pour des investissements immobiliers et 2,8 millions de Dirhams pour « d’autres investissements ».

En 2017, BMCI avait déjà investi 71,5 millions de Dirhams dans les technologies de l’information. Dans son programme d’investissement sur la période 2018-2020, cet établissement qui détient 5,89 % de parts de marché dans le secteur bancaire marocain indique qu’il poursuivra dans la digitalisation de ses services.

L’année dernière, BMCI a mis l’accent sur la refonte de son système d’information, la mise en place d’une branche islamique et la numérisation de ses activités.

La banque a récemment émis un emprunt obligataire visant à mobiliser 1 milliard de dirhams soit 106 millions $. Cette somme lui permettra de faire face à ses engagements de long terme tout en améliorant ses fonds propres.

Chamberline Moko