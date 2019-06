Trophées « African Banker 2019 » : pour la 3e année consécutive BGFIBank conserve son titre de meilleure Banque régionale d’Afrique Centrale

(BGFIBank) - C’est en effet la troisième fois que le groupe dirigé par Henri-Claude OYIMA décroche le titre de meilleure institution bancaire en Afrique centrale.

La banque est en effet, par son total de bilan, la plus importante dans la sous-région. Une position qu’elle devrait conforter dans les années à venir. Henri-Claude Oyima compte en effet accélérer le développement du groupe, via une stratégie de croissance organique (maîtrise des coûts, développement des parts de marché avec de nouveaux produits et services, etc.) mais également de croissance externe. Lors d’un déplacement courant mai, le PDG avait confirmé être à l’affût de toute opportunité de rachat d’autres banques par son groupe.

Son bilan pour l’exercice 2018, pourrait tout aussi faire partie des atouts qui ont concouru à ce palmarès. Au cours de l’exercice 2018, le Groupe BGFIBank a su maintenir ses acquis, avec une croissance maîtrisée et rentable et un total de Bilan de 3 137 milliards FCFA. Soit une augmentation de 5% par rapport à l’exercice 2017, en dépit d’un contexte économique contrasté et un environnement juridique et réglementaire de plus en plus exigeant.

Dans le même temps, le Groupe, présent dans 10 pays en Afrique à travers des filiales bancaires, est fortement engagé à contribué au dynamisme économique dans ses pays d’implantation en participant au renforcement constant de l’inclusion bancaire sur le continent. Le groupe a également poursuivi ses efforts de renforcement des fonds propres avec une situation nette de 375 milliards FCFA. Soit, une augmentation de 7% par rapport à l’année dernière.

Véritable institution en Afrique centrale et ultra-dominant sur son marché originel, le Gabon, la banque dont le siège social se trouve à Libreville est aujourd’hui implantée partout en Afrique (du Sénégal à Madagascar), ainsi qu’en Europe. Mondialisation oblige, elle accompagne, par ailleurs, ses clients partout dans le monde.