Côte d’Ivoire : MSC prend une part active à l’Abidjan Fintech Tour 2019

(MICROSAVE CONSULTING) - Le cabinet international de conseil en inclusion financière, économique et sociale, Microsave Consulting (MSC) a pris une part active à l’Abidjan Fintech Tour 2019, tenu le 07 juin 2019 à l’incubateur Orange Fab.

Organisé sur le thème « digitaliser l’inclusion financière en zone rurale », cet important rendez-vous regroupé de nombreux acteurs de la finance digitale autour de différents panels. L’un de ceux-ci a ainsi été animé par MSC sur le thème « Enseignements des études et initiatives récentes visant la digitalisation des écosystèmes et des paiements dans les chaines de valeur agricoles ».

Au cours de ce panel, les différents participants ont relevé que les principales difficultés rencontrées par les producteurs agricoles sur la voie de l’inclusion financière, résident dans l’absence d’identification et la faible familiarité de ces populations aux services financiers. « Près de 69% des populations rurales n’ont pas accès aux services financiers », a fait remarquer Sory Touré, conseiller stratégique d’organisation financière.

A ce sujet, les panelistes se sont accordés sur le fait que la promotion de services digitaux adaptés aux besoins des producteurs agricoles pourrait constituer un moyen idéal de renforcement de l’inclusion financière en zone rurale.

Dans ce sens, Ali Touvnel, senior manager à MSC, a fait savoir qu’à travers « son expertise et ses études menées pour de nombreuses des institutions financières, MSC souhaite apporter de la matière aux acteurs de l’écosystème de la fintech afin d’opérer leur transformation digitale, ou de leur permettre d’offrir des services plus adaptés aux besoins de leur clientèle ».

Ajoutant, par ailleurs, que cette initiative vise, pour les individus et entreprises, à d’accéder à moindre coût à toute une gamme de produits et moyens financiers utiles et adaptés à leurs besoins (transactions, paiements, crédits). Mais également, à la mise en place de systèmes pour remédier aux problèmes identifiés, tout permettant de protéger les consommateurs et en leur garantissant une fourniture de services responsable.

En plus de ce panel, MSC a organisé un mini bootcamp en vue d’accompagner les start-up désireuses d’entreprendre dans les solutions innovantes et inclusives.

Organisée sur la thématique de l'inclusion financière en zone rurale, cette formation aura permis à une dizaine d’entrepreneurs et de start-up d’avoir les outils nécessaires, afin de transformer leur idée en projet concret.

Notons que l’Abidjan Fintech Tour est la première étape de Africa Fintech Tour 2019, roadshow de la Fintech, qui parcourra 15 capitales de l'Afrique de l'ouest et de l'Afrique du centre, à la rencontre des écosystèmes Fintech locaux, du 07 juin au 26 septembre. Il a été organisé par MSC, en partenariat avec Africa Fintech Forum et Lab Innovation Afrique.

Africa Fintech Tour 2019 est le pre-event de Africa Fintech Forum 2019 qui se déroulera du 28 au 29 novembre 2019 à Abidjan.