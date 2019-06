Afrique du Sud : Nedbank défend son plan de riposte à 2 milliards de rands par an face à la montée des banques entièrement digitales

(Agence Ecofin) - Le groupe bancaire sud-africain Nedbank, qui est l'un des plus importants d'Afrique du Sud, a défendu son plan d'investissement à 2 milliards de rands (134,8 millions $) par an, en réponse à l'offensive portée par les nouvelles entités financières entièrement digitalisées et qui bousculent le secteur dans le pays.

« Je pense que ce sera très compliqué pour les nouveaux venus sur le marché d'avoir des clients différents et pertinents, à moins qu'ils ne soient également en mesure de dépenser plusieurs milliards par an pour se mettre à niveau avec nos récentes capacités technologiques », a fait savoir Mike Brown (photo), le directeur général de Nedbank, en marge de la dernière conférence sur la trésorerie du groupe.

Nedbank a été la première banque sud-africaine à répondre à l'offensive et au défi qu'ont lancés de nouvelles banques comme TymeBank, Discovery Bank, Zero Bank, ou encore African Bank qui offrent des services bancaires avec quasiment aucuns frais à payer. Une arrivée qui a apporté des complexités supplémentaires aux banques sud-africaines qui doivent déjà faire face à un environnement difficile.



