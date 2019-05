Rawbank accompagne les innovations digitales congolaises à Paris

(RAWBANK) - Rawbank accompagne et soutient Viva RDC, une nouvelle plateforme multisectorielle de la Présidence de la République, regroupant des acteurs du numérique en République Démocra- tique du Congo.

Les acteurs de cette plateforme se présenteront dans plusieurs salons parisiens : Afrobytes, Viva Technology et Congo na Paris, en vue de mettre en lumière et promouvoir l’écosystème congolais, représenté entre autres par Kinshasa Digital et Ingenious City.

L’appui de Rawbank se justifie par le besoin d’accompagner l’Etat dans ses objectifs de développement du pays, outre la conviction profonde de cette banque sur le fait que la mutation numérique de l’économie congolaise dotera le pays d’un outil puissant de développement, offrant de multiples possibilités et par conséquent de solutions tout aussi multiples, dans les domaines de prévisions et de planification économiques, démographiques, minières ou encore scolaires.

Pour le Directeur Général de Rawbank, il ne fait aucun doute que le numérique est une source de croissance accélérée pour la République Démocratique du Congo et l’Afrique. Pour Thierry Taeymans « l’apport du numérique sera amené à jouer un rôle crucial dans l’inclusion financière et l’insertion réussie de l’économie congolaise dans la globalisation.» Une déclaration qui justifie en elle-même le soutien et l’accompagnement dont bénéficie la délégation congolaise de la part de Rawbank, qui par cela, se positionne, non pas comme un sponsor occasionnel, mais bien comme un partenaire dans l’effort de développement de l’écosystème numérique de la République Démocratique du Congo.

Rawbank n’a pas caché son enthousiasme et sa fierté au sujet de ce partenariat qui, pour lui, incarne le dynamisme et l’immense potentiel du marché congolais dans le domaine du numérique. Raison pour laquelle elle accompagne cette plateforme qui à l’initiative de la présidence de la République, ira au delà des frontières nationales et continentales.

Les événements à Paris se dérouleront selon le calendrier suivant : Afrobytes le 15 mai, Viva Technology du 16 au 18 mai, et enfin Congo na Paris le 19 mai 2019.

