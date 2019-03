Côte d’Ivoire : la BICICI a célébré la journée internationale de la femme

(BICICI) - Le vendredi 08 mars dernier, la Journée Internationale des Droits des Femmes a été célébrée en grande pompe à la BICICI. Au total, près de 200 collaboratrices étaient réunies dès 17h dans le hall du Siège de la banque pour l’occasion.

Le Directeur Général de la BICICI lors de son allocution, a salué l’apport considérable des « Biciciennes » aux résultats de la banque, elles qui tous postes confondus (caissières, conseillers clientèle, managers et membres du comité exécutif) représentent 52% de l’effectif total de la banque.

La marraine de la cérémonie, Madame Françoise REMARCK, Présidente du Conseil d’Administration de CANAL+ Côte d’Ivoire, a dit toute sa fierté de parrainer cette cérémonie. Evoquant son parcours, elle a incité les femmes à faire preuve de rigueur et de courage dans l’accomplissement de leurs tâches professionnelles, seul et unique gage de reconnaissance et d’ascension.

Dans cette même dynamique, Mesdames Mariam KOUAME, Responsable du Pôle production de Yopougon, par ailleurs Ambassadrice BICICI 2019, Fatoumata HAMZA, Responsable du Pôle Appui Commercial et Khadidiatou SOUMARE, Directeur de la Finance et de la Comptabilité, ont évoqué leur trajectoire, non sans avoir partagé leur méthode pour un parfait équilibre entre responsabilités familiales et contraintes professionnelles.

L’assistance a vécu un grand moment d’émotion lors des différents hommages rendus par la banque aux doyennes des clientes (Mmes KEITA Louise et WALE Delphine Kouassi), tout comme à Mesdames Aissata SAMBA et Yeli PALM, doyennes des Biciciennes.

A propos de la BICICI

Créée en 1962 et filiale du groupe BNP Paribas, la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI) est une société anonyme au capital de 16 666 670 000 FCFA. Elle dispose d’un réseau de quarante-quatre agences, deux Centres d’Affaires dédiés aux Entreprises, un Trade Center et une Société de Gestion et d’Intermédiation, BICIBOURSE. La BICICI est une des principales banques de la Côte d’Ivoire et fait partie du groupe BNP Paribas, présent dans d’autres pays en Afrique. Elle a développé une large gamme de produits et services pour ses clients Particuliers et Professionnels, couvrant l’ensemble de leurs besoins. Elle offre également un accompagnement sur mesure et des services d’aide à la gestion, à ses clients Entreprises et Institutionnels. La BICICI très engagée dans ses missions RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) mène des activités régulières et soutenues dans divers domaines : les arts et la culture, la santé, l’éducation, le sport et l’environnement. Le Jeudi 27 Avril 2017, elle a été à l’initiative de la première charte commune de la diversité en Côte d’Ivoire avec 27 entreprises signataires sous le parrainage et la présence effective de son Excellence M. Daniel KABLAN DUNCAN, Vice-Président de la République de Côte d'Ivoire.

A propos de BNP PARIBAS

BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 75 pays, avec plus de 189 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité: Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.