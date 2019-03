la-banque-tanzanienne-exim-bank-lance-une-offre-d-achat-sur-ubl-bank-tanzanie

(Agence Ecofin) - La banque tanzanienne Exim Bank a indiqué être entrée en négociations avec UBL Bank Tanzania Ltd (UBTL), la filiale de la banque pakistanaise United Bank Ltd (UBL) pour l’acquisition de la totalité de ses actifs et passifs. La transaction devra encore obtenir l’approbation des autorités réglementaires de Tanzanie et du Pakistan. La finalisation de l’accord est annoncée pour juin 2019.

Si le processus aboutit, Exim Bank Tanzania pourra « poursuivre son expansion et renforcer sa présence et ses parts de marché dans le pays », a affirmé Jaffari Matundu, directeur général adjoint d’Exim Bank Tanzania. Commentant cette opération, Gasper Njuu, directeur général d’UBTL a déclaré: « Après un examen approfondi, notre banque et ses actionnaires ont conclu qu’une vente à Exim Bank, considérée comme l’une des principales banques de Tanzanie, aurait un impact positif pour toutes les parties prenantes, y compris nos clients ».

Les détails financiers de cette transaction n’ont pas été révélés. Au cours de l’exercice clôturé en décembre 2017, les recettes en devises d’UBL Bank Tanzania Ltd (UBTL), ont reculé de 6 %. Le résultat net de la banque a baissé de 2,3 milliards de shillings tanzaniens à 25,4 milliards de shillings. L'établissement bancaire a récemment fait appel à sa maison mère afin d'obtenir 9,2 millions $ pour renforcer ses fonds propres.

Chamberline Moko