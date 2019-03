Plusieurs accords impliquant Attijariwafa Bank annoncés pour le sixième Forum Afrique Développement

(Agence Ecofin) - Plusieurs signatures d'accords sont annoncées entre le groupe bancaire marocain Attijariwafa Bank et des institutions publiques et financières non-marocaines, à l'occasion du sixième Forum Afrique Développement qui débute le 14 mars 2019 à Casablanca au Maroc.

Un de ces accords sera signé avec Kenya Commercial Bank, le premier groupe bancaire d'Afrique de l'est basé au Kenya et présent dans 5 pays de cette sous-région. Le contenu de cette alliance reste à connaître. Mais le groupe bancaire marocaine n'a pas abandonné son projet d'expansion en Afrique anglophone.

L'autre accord annoncé est celui qui sera signé entre la banque marocaine et l'agence des investissements régionaux de la COMESA qui regroupe les pays d'Afrique de l'est et australe dans un seul et unique marché.

Il y aura aussi l'accord avec l'association des femmes entrepreneures, mobilisées autour de la Banque Africaine de Développement, et enfin un quatrième le GAFI égyptien (General Authority For Investment & Free Zones).

Le forum qui en est cette année à sa 6ème édition met à l'honneur la République de Sierra Leone. Mais des représentants de plusieurs gouvernement et entités d'investissement de pays africains ont aussi effectué le déplacement. L'événement est devenu un cadre de dialogue et d'échanges sur l'évolution du continent.

Rappelons que l'Afrique continue de croître en importance dans les activités d'Attijariwafa Bank. En 2017, la région avait compté pour 32% du résultat net part du groupe. Mais il faut dire qu'il y avait une importante contribution de la filiale égyptienne nouvellement consolidée. Les performances de l'année 2018 seront donc à suivre.



Idriss Linge