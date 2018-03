(Agence Ecofin) - Un consortium de quatre banques égyptiennes, constitué de la banque publique National Bank of Egypt (NBE), Egyptian Arab Land Bank (EALB), Suez Canal Bank et d’un autre établissement bancaire dont l’identité n’a pas été dévoilée, accorderont un prêt syndiqué de 568 millions de Livres égyptiennes (32,2 millions $) à ARDIC, une société locale de gestion immobilière.

Les ressources financières accordées à la firme égyptienne ARDIC serviront à financer la réalisation du Zizinia El Mostakbal Project, qui est un projet immobilier portant sur la construction d’un complexe de 1800 unités et établis sur une importante surface

National Bank of Egypt mobilisera la plus importante part de financement (268 millions de Livres égyptiennes). Suez Canal Bank, Egyptian Arab Land Bank et la quatrième institution financière injecteront chacune 100 millions de Livres égyptiennes.

Rappelons que la firme égyptienne ARDIC qui a été mise sur pied en 1998, devra rembourser le prêt syndiqué sur une période de quatre années.

Chamberline Moko