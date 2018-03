Nigéria : La banque centrale injecte 210 millions $ sur le marché interbancaire des devises

(Agence Ecofin) - La banque centrale au Nigéria (CBN) a effectué une injection supplémentaire de 210 millions $ sur le marché du change interbancaire (Inter-bank Foreign Exchange Market). Une opération de routine qui joue un rôle important dans la stabilisation de la monnaie à travers la disponibilité sur les circuits officiels des devises nécessaires aux activités des agents économiques.

100 millions $ de cette enveloppe sont prévus pour les distributeurs agréés exerçant dans le segment de la vente en gros. 55 millions $ sont réservés pour les Petites et moyennes entreprises (PME). Le segment invisible constitué des clients nécessitant des devises pour couvrir des frais médicaux, des frais de scolarité et des allocations voyage à l’étranger ont également reçu 55 millions $ de la CBN.

La banque centrale nigériane dispose aujourd’hui de plus de confort à intervenir sur le marché de change interbancaire, grâce à une solide reconstitution des réserves de changes du pays. Après avoir atteint leur niveau le plus bas de 25 milliards $ au 13 décembre 2016, elles sont progressivement remontées et culminaient à 43,8 milliards $ à la date du 9 mars 2018.

Chamberline Moko