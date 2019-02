Ghana: Deutsche Bank finance trois projets d’infrastructures à hauteur de 162 millions d’euros  

(Agence Ecofin) - Deutsche Bank a annoncé, dans un communiqué publié en marge du sommet économique Afrique-Allemagne qui s’est ouvert le 11 février à Accra, le financement de trois projets d’infrastructures au Ghana, à hauteur de 162 millions d’euros.

Dans ce cadre, un prêt de 92 millions d’euros a été accordé par Deutsche Bank au groupe de BTP britannique Contracta Construction UK, pour la construction d’une nouvelle phase du marché de Kumasi.

Le second prêt, dont le montant s’élève à 25 millions d’euros, a été servi à la société Ellipse Projects SAS France, qui se chargera de l’équipement de l’hôpital de district de Bekwai.

D’un montant de 45 millions d’euros, le troisième prêt est dédié au financement d'un contrat de fourniture entre Contracta Costruzioni Italia Srl et le ministère ghanéen de la Santé, pour la modernisation et l'équipement de plusieurs établissements publics de santé ghanéens, dont Tetteh Quarshie Memorial Hospital, Kibi District Hospital, Aburi Hospital et Atibie Hospital.

Deutsche Bank a par ailleurs précisé dans son communiqué avoir mobilisé 1,3 milliard d'euros de financements pour le développement des infrastructures au Ghana, depuis 2012.

