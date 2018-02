Egypte : Banque du Caire reçoit un agrément pour les activités de sa filiale en charge du Crédit-Bail

(Agence Ecofin) - Le groupe financier égyptien Banque du Caire a obtenu l’accord des autorités compétentes, pour la création d’une société de crédit-bail. Les actionnaires de cette banque à capitaux publics ont effectué un apport initial de 100 millions de livres égyptiennes (100 LE = 5,65 $) dans le cadre de ce projet, a affirmé Tarek Fayed, son directeur général.

« Cette firme de crédit-bail sera le bras financier de Banque du Caire. Elle améliorera et soutiendra d’autres instruments et produits de financements. Avec elle, de nouveaux programmes de financements flexibles et efficaces seront mis sur pied, la structure s’associera à plusieurs partenaires pour accroître sa compétitivité » a affirmé pour sa part, Amr Al-Shafei, le vice-président de Banque du Caire.

Cette initiative entre dans le cadre d’un programme d’expansion visant à hisser l’établissement bancaire au premier plan du marché du crédit-bail en Egypte.

En mars 2017, le portefeuille de prêts accordé par des institutions financières aux sociétés de crédit-bail égyptiennes avait atteint 4,66 milliards de livres égyptiennes.

Chamberline Moko