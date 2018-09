BGFI Business School (BBS) : une rentrée académique marquée par un changement de gouvernance

(BGFIBank) - Filiale du Groupe BGFIBank, BBS, l’École Supérieure de la Banque, a ouvert ses portes le 03 septembre 2018, à la faveur de la rentrée académique 2018-2019.

Les étudiants et les enseignants ont tous réintégré les salles de cours pour un début effectif des enseignements, conformément au calendrier international des grandes écoles. BBS est ainsi engagée pour une année académique marquée par la réorganisation de son calendrier académique.

Pour ce début d’année universitaire un changement de gouvernance est intervenu au sein de BBS avec la nomination d’un nouveau Directeur Général.

Ainsi, après un processus de sélection, le Professeur Pamphile MEZUI MBENG (photo) a été retenu pour occuper les fonctions de Directeur Général de BBS.

Le Professeur MEZUI MBENG est diplômé en Économie de l’université de Lorraine, maitre de conférences agrégé d’Economie et a occupé de nombreuses fonctions d’encadrement au sein de la Faculté de Droit et de Sciences Économiques de l’Université Omar BONGO à Libreville. Il est par ailleurs chercheur associé à l’Université de Lorraine au CEREFIGE (Centre de recherche en Finance et Gestion) et membre du CIREGED (Centre International de Recherches en Economie et Gestion pour le Développement).

Créée en 2008, BBS est la première Ecole de banque du Gabon et de la sous-région Afrique Centrale, spécialisée dans les formations aux métiers de la Banque et de l’Assurance. L’école est accessible sur concours d’entrée ouvert aux étudiants de niveau bac à bac + 3 ou 4. BBS offre également aux professionnels en activité des formations certifiantes et sur mesures à travers son pôle de formation continue.