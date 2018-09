Afreximbank financera des projets d’infrastructures en Afrique grâce à un prêt de 115 millions $ accordé par la Nordic Investment Bank

(Agence Ecofin) - La Banque africaine d’import-export financera des projets dans les domaines de l’énergie, des télécommunications, des routes, des chemins de fer et des parcs industriels dans plusieurs pays africains grâce à un prêt de 100 millions d’euros (115,8 millions $) accordé par la Nordic Investment Bank (NIB).

Cette facilité sera remboursée sur une période de 10 années. Avant le déblocage des fonds, chaque projet retenu sera analysé par la NIB. Cette banque de développement finlandaise tient à s’assurer de la durabilité du projet et de son impact sur la productivité et sur l’atténuation du changement climatique.

La ligne de crédit servira également à financer les entreprises d’Europe du Nord (Norvège, Danemark, Suède, Islande, Finlande, Estonie, Suède) qui exportent leurs produits et services en direction de l’Afrique. « Nous sommes heureux d'annoncer notre coopération avec Afreximbank pour faciliter les investissements dans les pays africains. Nous allons fournir des capitaux à long terme à des projets d'intérêt et nous allons également soutenir l'innovation et la protection de l'environnement », a déclaré Henrik Normann (photo), directeur général de NIB.

Il faut dire que c’est le deuxième financement en l’espace de quatre jours qu’Afreximbank reçoit d’une institution financière internationale. Le 7 septembre dernier, la banque avait reçu 500 millions $ de la China Development Bank (CDB) pour financer des projets d’infrastructures en Afrique.

Chamberline Moko