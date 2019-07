Groupe BGFIBank : l’assureur Assinco lance « Odyssée », une carte de fidélité

(BGFIBank) - Afin d’accompagner son développement commercial et améliorer son efficacité opérationnelle, Assinco, le spécialiste de l’assurance, filiale du Groupe BGFIBank, lance un nouveau produit de fidélité à destination de ses clients et confirme ainsi ses ambitions de diversification et de montée en gamme.

«Odyssée», carte de fidélité gratuite, offre des réductions allant de 5% à 50% auprès de 21 de ses partenaires.

Peut bénéficier de cette carte, tout assuré Assinco qui remplit l’un des critères suivant :

une ancienneté d’un an minimum

un rapport sinistres à primes égal ou inférieur à 55%

Peuvent également avoir droit à la carte Odyssée, les VIP payant une prime de plus d’un million de FCFA (1 715 USD).

La compagnie d’assurance Assinco se positionne comme un des principaux acteurs gabonais du marché de l’IARDT (incendie, accidents, risques divers et transport) et de l’assurance crédit- caution.